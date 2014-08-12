В Донецкой области на фугасе подорвался автомобиль сил АТО: погиб военный

В районе населенного пункта Кумачево Донецкой области на фугасе подорвался автомобиль сил АТО, в результате чего погиб один военнослужащий, а еще одни - ранен.

Об этом координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В районе н.п. Кумачево на фугасе подорвался автомобиль сил АТО. По предварительным данным, один военнослужащий погиб, один ранен", - сообщил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в СНБО сообщили, что силы АТО освободили населенные пункты Первомайск, Камышеваха, Калиново и Угледар и готовят новое наступление против боевиков.

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