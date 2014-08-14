Ночью обстреляли Донецк и Моспино: погиб один мирный житель, 11 - ранены

14 августа 2014, 11:01

Власти рассказали о ситуации в Донецке и Моспино

Последствия обстрела Донецка

В ночь со среды, 13 августа, на четверг захваченный террористами Донецк подвергся обстрелу. Также от артобстрела пострадал город Моспино, в котором из-за них погиб один мирный житель, а еще 11 - получили ранения.

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка.

По данным местных властей, прошедшая ночь "выдалась непростой для жителей Буденновского района (Донецка - ред.) и города Моспино".

"В результате попадания снарядов в городе Моспино разрушены кровля и перекрытия в жилом доме №21 по ул. Артема и летняя кухня по ул. Артема, 21, по ул. Новомоспинская сгорели шесть гаражей и около десяти сараев", - говорится на сайте.

"Также пострадали хозпостройки на территории шахты "Моспинская" - уничтожены перекрытия и кровля на площади 127 квадратных метров. Кроме того, снаряды попали на территорию больницы №12. Семь пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения переведены в больницу №11", - добавили власти города.

В то же время они уточнили, что в результате артбостелов в городе Моспино погиб один мирный житель, а еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Между тем, в Буденновском районе Донецка по ул. 10 февраля в доме №1 из-за попадания снарядов полностью разрушены пристройка, летняя кухня, сарай, а также пострадала кровля самого жилого дома.

"По ул. Крепильщиков возле дома №43 пострадали гараж и сарай. Кроме того, по ул. Угольщиков в доме №3 повреждены крыша и перекрытия, а в доме №19 по ул. Большевиков огнем, возникшим вследствие попадания снаряда, повреждены кровля и перекрытия в летней кухне", - отмечается в сообщении.

Также на сайте говорится, что по состоянию на 9:30 обстановка в Донецке остается напряженной. Однако общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме.

Обратим внимание, что ранее Донецк уже подвергался обстрелам. Фото города после обстрелов смотрите здесь.

Кроме вышесказанного добавим, в СНБО подчеркнули, что города на Донбассе обстреливают террористы.

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Украина Донецк обстрел террористы ранены погиб мирные жители Мосьпино артобстрел
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