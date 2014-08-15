В Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей

В течение четверга, 14 августа, в захваченном террористами Донецке погибли 11 мирных жителей, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Донецкого горсовета.

Ночь на 15 августа в Донецке прошла напряженно. Боевые действия разворачивались в Петровском и Ленинском районах города. Жители микрорайона Широкий в 22.00 наблюдали светящие вспышки в небе, предположительно зажигательные бомбы, а затем зарево в районе хутора Широкий.

Жители поселка шахты "Трудовская" сообщают об обстрелах из тяжелых орудий и разрушениях домов, говорится в сообщении.

Из-за отсутствия электроснабжения не работает Южный водоузел - нет водоснабжения у потребителей микрорайонов Мирный, Голубой, Звездный, Солнечный. Обесточены хлебозавод № 14 и молокозавод в Кировском районе.

В результате артобстрела в центре города 14 августа повреждено здание Донецкого областного краеведческого музея: снарядами разрушена кровля и повреждено перекрытие, выбито 75% остекления. Экспонаты музея не пострадали. По сообщениям жителей снаряды попали по улице Кутузова 28, на улице Ливицкого 15 - выбиты стекла.

Вчера по городу Моспино было выпущено более 90 артиллерийских снарядов. 40% города пострадали: полностью или частично разрушены 20 частных жилых домов, остановлена работа шахты Моспинской, сгорели 2 квартиры общежития шахты.

Напомним, что в течение 11-13 августа в Донецкой области из-за боевых действий погибли 74 человека, еще 116 получили ранения.