На Луганщине украинские военные уничтожили группу террористов-мародеров

На Луганщине возле города Антрацит, вырываясь из окружения, бойцы первого батальона 30-й бригады ликвидировали группу террористов-мародеров..

Украинские военные также ликвидировали военную технику террористов, сообщают "Подробности".

"Среди прочих единиц уничтоженной техники, выделяется "жигуль" с эмблемой Донского казачества. У казачков было немало оружия", - сообщает издание.

Также, у каждого из террористов была при себе сумма от 7 до 12 тыс. грн., драгоценности, изделия из золота.

"Судя по всему, украденные у местных жителей. Иначе как объяснить женские серьги и кулоны в карманах террористов. Впрочем, им они уже не понадобятся", - сообщает корреспондент издания.

Напомним, ранее представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что не считает мародерами боевиков ДНР и местных жителей, которые присваивали личные вещи пассажиров разбившегося "Боинга".

Фото: Роман Бочкала; podrobnosti.ua