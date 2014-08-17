За время АТО боевики похитили на Донбассе 1009 человек - СНБО

На подконтрольных боевикам территориях Донбасса террористы продолжают принудительную "мобилизацию", пытаясь пополнить свои ряды за счет местного населения.

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Кроме того, террористы продолжают похищать мирных граждан с целью получения выкупа." В течение прошлых суток зарегистрированы похищения террористами 8 граждан. 3 - в Луганской области, 3 - в Харьковской и 2 - в Донецкой", - сообщили в ведомстве.

В целом, за весь период проведения АТО террористами похищен или захвачен 1009 человек, сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Карту зоны АТО смотрите здесь.

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