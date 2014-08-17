Донецк остался без воды: остановлен основной источник

В захваченном боевиками Донецке начались серьезные проблемы с водой. В связи с повреждениями линий электропередач остановлен основной источник водоснабжения Донецка – Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

Поэтому "Донецкгорводоканал" попросил жителей срочно сделать запасы воды, об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

После 21 часа водоснабжение в городе должны были полностью прекратить.

Сейчас оценить масштабы повреждений и длительность ремонтно-восстановительных работ из-за боевых действий не представляется возможным. Информация будет уточняться, заметили в горсовете.

Напомним, что в Донецке за сутки 16 августа в результате боевых действий погибло 10 мирных жителей и 8 получили ранения различной степени тяжести.