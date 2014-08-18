За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 20 ранены - СНБО

За сутки в зоне антитеррористичейкой операции погибли 9 украинских военных, 20 получили ранения.

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

"За последние сутки погибли 9 наших украинских военных и 20 ранены", - заявил он.

В зоне АТО украинские военные продолжают наступление на позиции боевиков, отметили в СНБО.

Напомним, ранее Лысенко заявил, что силы АТО установили контроль над частью Луганска.

Также сообщалось о том, что боевики обстреляли колонну беженцев на Луганщине. Погибло большое количество мирных жителей.

