В Донецке боевики обстреляли многоквартирный дом, погибла женщина – СМИ

Снаряд попал в дом №6 по улице Политбойцов.
Сегодня, 18 августа, в захваченном боевиками Донецке около 17.30 в девятиэтажный дом по ул. Политбойцов (Киевский район) города попал снаряд.
Об этом со ссылкой на жителей микрорайона сообщает "ОстроВ".
По словам очевидцев происшествия, снаряд попал в дом №6 по ул. Политбойцов, в квартиру на 7 этаже. По предварительной информации, жертвой взрыва снаряда стала женщина.
Очевидцы утверждают, что снаряд прилетел из района, контролируемого террористами.
"Сразу после попадания снаряда к дому приехали вооруженные ДНРовцы", - рассказал очевидец изданию 62.ua.
Как сообщают пользователи в социальных сетях, снаряд прилетел из района Путиловка-Щегловка.
Напомним, что ранее пресс-центр АТО заявил: Донецк стоит на пороге гуманитарной и экологической катастрофы, которая искусственно создается террористами.
"В частности террористы проводят захоронения своих соратников, не выдерживая никаких санитарных норм. Братские могилы едва присыпаются землей", - отметили в пресс-центре.
Фото: 62.ua