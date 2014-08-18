В Донецке боевики обстреляли многоквартирный дом, погибла женщина – СМИ

Сегодня, 18 августа, в захваченном боевиками Донецке около 17.30 в девятиэтажный дом по ул. Политбойцов (Киевский район) города попал снаряд.

Об этом со ссылкой на жителей микрорайона сообщает "ОстроВ".

По словам очевидцев происшествия, снаряд попал в дом №6 по ул. Политбойцов, в квартиру на 7 этаже. По предварительной информации, жертвой взрыва снаряда стала женщина.

Очевидцы утверждают, что снаряд прилетел из района, контролируемого террористами.

"Сразу после попадания снаряда к дому приехали вооруженные ДНРовцы", - рассказал очевидец изданию 62.ua.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, снаряд прилетел из района Путиловка-Щегловка.

Напомним, что ранее пресс-центр АТО заявил: Донецк стоит на пороге гуманитарной и экологической катастрофы, которая искусственно создается террористами.

"В частности террористы проводят захоронения своих соратников, не выдерживая никаких санитарных норм. Братские могилы едва присыпаются землей", - отметили в пресс-центре.

Фото: 62.ua