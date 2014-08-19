Взрыв на шахте в Красноармейске: погиб один горняк, двое - госпитализированы

Вечером, 18 августа, в городе Красноармейске Донецкой области на шахте ОАО "Шахтоуправление Покровское" на горизонте 800 м произошел взрыв метано-воздушной смеси.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в результате взрыва погиб один горняк и двое горняков госпитализированы в центральную районную больницу. Всего в шахте работало 589 горняков, на аварийном участке - 11. В настоящее время шахта не работает.

К аварийно-спасательным работам привлекалось четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, 3 июня в Донецкой области в городе Углегорске на шахте "Углегорская" произошел внезапный выброс угля и газа. В результате происшествия один горняк погиб, еще один пострадал.