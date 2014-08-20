Под Луганском сбит украинский истребитель Су-25 - СНБО

Сегодня, 20 августа, в районе Луганска был подбит истребитель ВВС Украины.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, пишет "112 Украина".

"Сегодня во время выполнения боевого задания был подбит самолет Су-25. Он упал. Судьба пилота пока неизвестна. Есть надежда, что с ним все будет в порядке", - отметил Лысенко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что боевики сбили в районе Луганска истребитель и два вертолета армии Украины.

видео: "112 Украина"