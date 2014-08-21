В Донецке слышны взрывы, а в Моспино погибли два мирных жителя

В результате артобстрела захваченного террористами Моспино под Донецком погибли двое мирных граждан.

В центральных районах Донецка периодически слышны отдаленные залпы и взрывы, сообщает горсовет Донецка.

"В районе 12.00 артобстрелу снова подвергся город Моспино. Данные о разрушениях инфраструктуры и повреждениях жилых домов уточняются. Есть информация о двух погибших мирных жителях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обстрела артиллерийскими снарядами Макеевской исправительной колонии погибли два осужденных, восемь были ранены.

Согласно сообщению, количество осужденных погибших при артиллерийском обстреле Макеевской исправительной колонии управления Госпенитенциарной службы в Донецкой области (№32) составляет 4 человека: двое осужденных получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое из числа раненых скончались в больнице.