Террористы из "Града" обстреляли поселок Коммунар: бушуют страшные пожары

Террористы из "Града" обстреляли населенный пункт Коммунар Донецкой области, в котором нет никаких военных частей и позиций сил АТО. В поселке бушуют страшные пожары.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Внимание! Террористы расстреливают мирных жителей! Населенный пункт Коммунар, что в Донецкой области, в огне!", - сообщили силовики.

"Только что этот поселок был расстрелян террористами из БМ-21 "Град". Российские наемники несмотря на то, что там нет никаких военных частей и позиций сил АТО открыли огонь по женщинам, детям и старикам. В поселке бушуют страшные пожары. Горят дома", - добавили в пресс-центре.

В то же время, по данным силовиков, на помощь местным жителям пришли военные, которые оказывают первую медицинскую помощь и пытаются потушить пожары. Все это происходит под минометным обстрелом со стороны террористов.

"Этот факт еще раз доказывает, что террористы, которые пришли к нам из соседнего, уже не братского государства, воюют против простых украинцев", - резюмировали в пресс-центре.

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