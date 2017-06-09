Подробности обстрела Сартаны: контужены восемь пограничников

Террористы вчера выпустили по поселку десятки артснарядов.
Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы.
В ведомстве уточнили, что террористы выпустили более 40 артснарядов.
"В результате обстрела повреждены здания и техника… Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет", — отметили в Госпогранслужбе.
Ранее в штабе АТО сообщили, что 8 июня боевики из ствольной артиллерии обстреляли окрестности Сартаны, артснаряды взорвались в жилом секторе, где находится комендатура ГПСУ, вследствие атаки повреждено здание, авто и другая техника, травмированы семь пограничников.
Фото: dpsu.gov.ua