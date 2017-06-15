Бунт малолеток. В Кременчуге осужденные крушили колонию и резали себе руки

В Полтавской области правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Кременчугской воспитательной колонии, где воспитанники повредили имущество в комнатах распределителя и порезали себе руки.

Об этом идет речь в сообщении прокуратуры Полтавской области.

"14 июня 2017 года девять воспитанников государственного учреждения "Кременчугская воспитательная колония", находясь в участке карантина, диагностики и распределения, потребовали ослабления установленного режима, а именно: предоставления им в пользование запрещенных предметов", — сообщает пресс-служба Полтавской прокуратуры в четверг.

Как отмечается, после отказа работниками администрации выполнить требования, воспитанники вели себя агрессивно и повредили имущество в комнатах участка. Кроме этого, 8 из них порезали себе руки осколками стекла, кафеля и зеркала.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что тюремщики усмирили бунт в Одесской колонии.

Фото: telegraf.in.ua.