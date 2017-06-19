Пытки и разбои. В Харькове накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео

В Харькове спецподразделение полиции КОРД задержало опасную банду, которая занималась вооруженными грабежами, в ходе обысков силовики нашли у членов банды оружие, деньги и золото.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Спецоперация по задержанию дерзких злодеев была осуществлена сегодня утром силами сотрудников Управления уголовного розыска, Холодногорского отдела полиции и спецназа харьковского КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры", — говорится в сообщении.

В состав банды входило шесть человек в возрасте от 22 до 47 лет. Злоумышленники причастны к совершению особо тяжких преступлений — вооруженных разбойных нападений — не только в Харьковской области, а в других регионах Украины.

Разработка этой группы продолжалась почти полгода. Впервые в поле зрения оперативников УУР злоумышленники попали в начале этого года.

"В Рождество трое из членов банды в масках с оружием ворвались в домовладение одного из харьковчан, где он жил с семьей. На глазах маленькой 10-летней дочери злодеи пытали ее родителей, унижали самого ребенка, завладели всем ценным имуществом и исчезли", — отметили в полиции.

Как рассказал врио заместителя начальника Управления уголовного розыска подполковник полиции Александр Глущенко, главарем банды был известный в криминальной среде 42-летний уроженец Донецкой области.

"В 1996 году злоумышленник оказался за решеткой за убийство двух сотрудников милиции. Через 15 лет бандит вышел на свободу и вновь начал заниматься уголовным промыслом. Таким образом в течение нескольких лет он создал преступную группу, участники которой занимались разбоями", — отметил Глущенко.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Злоумышленники также отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей стране. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове спецназ КОРД накрыл банду экс-сотрудников милиции.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області.

Фото: hk.npu.gov.ua.