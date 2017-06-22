На Полтавщине нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины

На Полтавщине правоохранители нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины.

Как сообщает пресс-служба полиции области, "тела без вести пропавших лиц, объявленных в розыск в июне 2016 года, с признаками насильственной смерти нашли в Полтавском районе области. Погибшие были закопаны в одной из лесополос района".

Полиция установила мужчину, который завладел автомобилем Volkswagen Touareg, который принадлежал погибшему. Его задержали.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Также полиция проверяет задержанного на причастность к убийству.

Напомним, 11 июня, в Полтаве между иностранными студентами одного из местных вузов возник конфликт, произошла драка, ее участник нанес телесные повреждения двоим оппонентам, одного из них — ранил ножом.