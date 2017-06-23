На базе батальона полиции в Мариуполе прогремел взрыв

О жертвах и пострадавших в результате взрыва в сообщении полиции не говорится.
На базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас", — говорится в сообщении.
Полиция называет произошедшее "несчастным случаем".
Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа.
О жертвах и пострадавших в результате взрыва в сообщении полиции не говорится.