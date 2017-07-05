В Днепре задержан стрелок ДНР, опубликовано фото

В Днепре бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции совместно с сотрудниками уголовного розыска местной полиции задержали стрелка самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на странице спецподразделения в Facebook.

По его данным, злоумышленник — мастер спорта по стрельбе, он почти полтора года воевал на стороне псевдореспублики.

"Имеет солидный военный послужной список. Прежде всего, речь идет о его служебном восхождении в одной из местных полковых разведок", — отмечается в сообщении.

Ранее возле Волновахи Донецкой области на одном из контрольных пунктов пропуска правоохранители задержали генерал-майора, атамана регионального казачьего объединения террористической ДНР.

Фото: facebook.com/KORD.NPU