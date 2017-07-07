На Херсонщине джип наехал на палатку с отдыхающими, два человека погибли

В Геническе Херсонской области автомобиль наехал на палатку с людьми. В результате погибли два человека.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА.

"В городе Геническ на ул. Приморской сегодня ночью, в 01:45, водитель автомобиля Jeep совершил наезд на палатку, в котором находились двое отдыхающих", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время движения автомобиль перевернулся на бок и упал на палатку.

Вследствие ДТП 30-летний мужчина и женщина в возрасте около 40 лет погибли. Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли спасти отдыхающих, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время все подробности трагедия устанавливаются.

Напомним, в Балтском районе Одесской области во время прогулки на моторной лодке утонули три девушки.