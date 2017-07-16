Во Львовской области Volkswagen слетел в кювет и перевернулся, погибли два человека

Во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В Старосамборский отдел полиции 15 июля поступила информация о том, что около 23.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород вблизи села Бачина произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля "Фольксваген" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП 35-летняя женщина, которая находилась в автомобиле, погибла на месте происшествия. Двое травмированных мужчин 19 и 24 лет были доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Младший из них от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Расследование продолжается.

Напомним, на Львовщине Renault протаранил Daewoo, есть погибшие и пострадавшие.