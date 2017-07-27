В Днепре взорвался автомобиль с девушкой, опубликованы фото и видео с места события

Сегодня, 27 июля, в Днепре на проспекте Александра Поля (бывший Кирова) взорвался автомобиль Opel. В результате взрыва получила травмы 27-девушка, которая находилась за рулем. Ее доставили в больницу.



Как сообщили в Нацполиция Днепропетровской области в Facebook, никто из прохожих от взрыва не пострадал.

Правохранители рассказали, что после взрыва девушка была в сознании, из автомобиля ее достали прохожие. Они же пытались оказать ей первую помощь до приезда "скорой", сообщет Информатор.

По словам полицейских, предварительный диагноз — открытый перелом ноги, ушиб головы, а также рваные раны мягких тканей. В больнице, куда отвезли потерпевшую, ее состояние пока не комментируют.

В полиции отметили, что на днище автомобиля есть следы контакта. По предварительной информации полиции, сработало самодельное взрывное устройство.

Автомобиль Opel сильнее поврежден со стороны водителя. Очевидцы в социальных сетях предполагают, что взрывное устройство подложили под переднее колесо транспортного средства.

Окончательные причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Сведения о событии внесли в журнал единого учета Днепровского отдела полиции. Сейчас решается вопрос, о внесении сведений в единый реестр досудебного расследования и окончательного определения квалификации.

Напомним, в Днепре в результате перестрелки погибли два человека, а еще пятеро были ранены.

фото; видео: informator.dp.ua