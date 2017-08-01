Проглотил 28 презервативов. СБУ поймала курьера, перевозившего в желудке кокаин

За "работу" наркокурьеру ему обещали 4,5 тысячи долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области, который, возвращаясь из Южной Америки, пытался ввезти в своем желудке 28 полиэтиленовых капсул с кокаином общей массой около 1300 граммов.
Наркокурьер, которого оперативники спецслужбы разоблачили во время пересечения границы, признался, что за работу ему обещали 4,5 тысячи долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Также в Киеве сотрудники СБ Украины разоблачили группу злоумышленников, которые распространяли кокаин среди клиентов ночных клубов.
Во время обысков по месту жительства членов группы и в ночных развлекательных заведениях правоохранители обнаружили веса для фасовки наркотиков, кокаин, пакетики для упаковки, деньги и записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Двух наркодельцов задержали. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех фигурантов дела.
Напомним, ранее в Киеве задержали членов банды, которые торговали кокаином и коноплей.
Фото: пресс-центр СБУ.