В Одесской области СБУ перекрыла канал контрабанды экстази

Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала канал контрабанды экстази из Европы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона. Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с 500 таблетками экстази и задержали злоумышленников во время получения очередной посылки", — сообщает ведомство.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, ранее на Ровенщине накрыли банду торговцев наркотиками.

Фото: СБУ.