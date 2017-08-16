В Херсоне сотрудница СБУ "сливала" данные ФСБ

Злоумышленница задержана, суд уже избрал ей меру пресечения.
В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работницу местного управления спецслужбы в сотрудничестве с ФСБ России, она задержана.
Об этом говорится на сайте СБУ.
По ее данным, правоохранители выяснили, что женщина передавала представителю российской спецслужбы служебную информацию с ограниченным доступом.
Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Задержанной суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Украине силовики обнаружили и пресекли попытки спецслужб РФ создать разветвленную информаторскую сеть из военнослужащих Военно-Морских Сил нашей страны, которые посещали захваченный Крым.