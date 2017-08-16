В Херсоне сотрудница СБУ "сливала" данные ФСБ

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работницу местного управления спецслужбы в сотрудничестве с ФСБ России, она задержана.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По ее данным, правоохранители выяснили, что женщина передавала представителю российской спецслужбы служебную информацию с ограниченным доступом.

Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Задержанной суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Украине силовики обнаружили и пресекли попытки спецслужб РФ создать разветвленную информаторскую сеть из военнослужащих Военно-Морских Сил нашей страны, которые посещали захваченный Крым.