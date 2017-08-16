Под Мариуполем боевики накрывали позиции сил АТО из пушек и партизанских "Градов"

На Мариупольском направлении, возле Широкино, бандиты ДНР выпустили 5 снарядов по украинским позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град-П".

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"В районе проведения АТО не уменьшается интенсивность обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Если на прошлой неделе основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась в темное время суток, то уже несколько дней подряд бандиты ведут огонь по нашим позициям без временных ограничений, используя все чаще тяжелое вооружение", — говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что сегодня в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра.

Кроме того, по информации штаба АТО, на Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны.

"В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем оперативно и жестко подавляли попытки врага начать длительные боевые действия", — отметили в пресс-центре.

В сводке говорится, что на Луганском направлении преступники применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем силы АТО уничтожили 7 боевиков, еще 17 ранены.