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В Запорожье баржа с пробоиной села на мель forpost.media
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Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
-
Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото forpost.media
В воскресенье вечером, 27 августа, в Запорожье на Днепре баржа "Профит" получила пробоины и села на мель.
По предварительной информации, возле опор строящегося в Запорожье моста на Старом Днепре судно получило несколько пробоин, а чтобы баржа не затонула и не перевернулась, экипаж посадил его на мель, пишет forpost.media.
В облуправлении "Укртрансбезпеки" пока не готовы комментировать инцидент. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Официальную информацию обещают сообщить уже после того, как их специалист вернется с места кораблекрушения.
Фотокорреспондент Forpost побывал у опор строящегося моста, где "Профит" терпит бедствие. Баржа, груженная щебнем, накренилась. Часть судна ушла под воду. Возле "Профита" стоит буксир. Сначала необходимо откачать воду из отсеков, а затем начать спасательные работы.
Извесно, что баржа "Профит" 1972 года выпуска, порт приписки — Херсон.
Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции раскололся сухогруз, плававший в захваченный Крым.
Фото: forpost.media.