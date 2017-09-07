Жесть на Херсонщине. В озере выловили три мешка с человеческими останками

Сегодня, 7 сентября, на территории дачного кооператива между Новой Каховкой и Таврийском Херсонской области была обнаружена ужасная находка — в озере и на прилегающей территории нашли три мешка с человеческими частями тела.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области

Около 07:00 в Новокаховский отдел полиции поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что у берега обнаружил мешок с человеческими конечностями.

При осмотре территории копы нашли еще два мешка с другими фрагментами тела человека. Предварительно установлено, что найденные конечности принадлежат мужчине пожилого возраста.

"Мы отрабатываем самые разные версии этого жестокого убийства, проводим ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию изверга, — сообщил врио начальника Херсонского главка полиции полковник полиции Николай Цап. — Над раскрытием резонансного преступления работают опытные оперативники уголовного розыска и следователи областного главка полиции, опрашиваются жители близлежащих домов, проверяются лица, которые могут быть причастны к убийству".

По его словам, преступление взято на контроль руководства Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство". Фрагменты тела направлены на экспертизу.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце августа на Херсонщине мужчина жестоко убил работодателя.

фото: hr.npu.gov.ua