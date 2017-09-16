"Сливал" информацию горловским террористам. Под Славянском поймали информатора ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянском районе Донецкой области информатора террористической ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из сел дважды в месяц посещает временно оккупированную боевиками Горловку якобы для проверки состояния принадлежащей ему квартиры.

Сотрудники СБУ задокументировали, что таким образом мужчина регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований ДНР. По его указанию информатор собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции возле линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске задержан информатор боевиков ЛНР.

Фото: СБУ.