Распятие на кресте и отправка на минное поле. Луценко рассказал, как боевики пытают заложников

Генпрокуратура Украины зафиксировала 600 фактов пыток людей со стороны боевиков на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Эспрессо.TV.

Говоря о деятельности правоохранителей на Донбассе, он отметил, что в задачи ГПУ также входит оценка фактов военных преступлений России. В частности, было объявлено о подозрении 20 российским генералам и адмиралам, которых обвиняют в преступлениях против человечности.

"У нас есть 600 фактов пыток: снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, отправка на минное поле, чем занимаются российские террористические войска", — подчеркнул Луценко.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ЛНР пытали проукраинского блогера-инвалида: держали в кандалах и зажимали пальцы пассатижами.