Поножовщина в Умани. Хасид ранил оппонента-паломника

В Умани Черкасской области между двумя паломниками-хасидами возник конфликт, один из них ударил оппонента ножом, пострадавший попал в больницу.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что пострадал 42-летний израильтянин, он получил проникающее ножевое ранение.

"… сотрудники полиции установили личность, которая обоснованно подозревается в причастности к совершению… преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля", — отметили в Нацполиции.

По факту случившегося начато производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 21 сентября в Умани прогремел взрыв недалеко от места пребывания паломников-хасидов, пострадал 13-летний подросток — гражданин Израиля. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ch.npu.gov.ua