В Житомире иномарка сбила троих детей, опубликованы фото с места аварии

В Житомире вечером, 27 сентября, на улице Чудновской, возле спорткомплекса "Динамо", прямо на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих ребят: двое 12 лет, один 13 лет.

По словам очевидцев происшествия, водитель ехал не очень быстро, но притормозить не успел сообщает местное издание "Журнал Житомира".

"Водитель Volkswagen двигался в сторону выезда из Житомира со скоростью около 40 км/ч и наехал на троих детей, которые переходили дорогу. Скорее всего, что его просто ослепило солнце, которое садилось. Он не смог их увидеть и притормозить. Он понял, что произошло только после удара", — рассказал водитель автомобиля, который ехал на противоположной стороне дороги.

В пресс-службе Управления полиции в Житомирской области сообщили, что детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами.

"Около 18 часов по улице Чудновской в Житомире произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Житомира 1949 г.р., двигаясь на выезд из областного центра, совершил наезд на трех мальчиков (двое 12 лет, один 13 лет), которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", — сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ольга Номерчук.

Напомним, 27 сентября, в Подольском районе Киева столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм.

фото: zhzh.info