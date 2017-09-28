Неосторожное обращение с оружием. На Запорожье во время учений погиб человек

Во время учений в Запорожской области с участием одной из бригад оперативного командования "Восток" в результате неосторожного обращения с оружием погиб человек, не являющийся военным.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра командования.

В связи с этим военная прокуратура открыла уголовное дело, начато служебное расследование.

"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", — заверили в командовании.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине на полигоне погиб курсант военной академии.