Автомат, пулемет, РПГ и патроны. В Запорожье задержали торговца оружием, опубликованы фото и видео

Правоохранители во время операции "Оружие и взрывчатка" задержали жителя Запорожья, который занимался приобретением, хранением и сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Запорожской области.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что у злоумышленника изъяли около 5000 боеприпасов и 8 единиц оружия.

В частности, во время документирования преступной деятельности и в ходе санкционированных обысков у злоумышленника изъяты автомат АКС-74 калибра 5,45 мм; 4 единицы РПГ-26; 2 единицы РПГ-18; пулемет ПКТ калибра 7,62 мм; 40 единиц ВОГ-25 (выстрел гранатометный) 17 гранат РГД-5, 13 гранат Ф-1 и другие гранаты; тротиловая шашка весом 600 граммов и около 4000 патронов различного калибра.

Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Ранее судимого жителя города 1980 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время следствие устанавливает источник поступления оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевской квартире нашли арсенал оружия.

Фото: zp.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Запоріжжя.