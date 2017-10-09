Во Львове женщина выпала с балкона седьмого этажа и выжила

В воскресенье, 8 октября, в Шевченковском районе Львова 50-летняя женщина выпала с балкона, расположенного на седьмом этаже жилого дома, и выжила.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Главного управления Национальной полиции в регионе.

Агентство уточнило, что пострадавшая — жительница Ивано-Франковской области, ее забрала скорая помощь, в результате падения она получила травмы и переломы ног.

"Установлено, что женщина приехала навестить детей и выпала с балкона седьмого этажа дома, родственники в это время находились в одной из комнат дома", — отметили в Нацполиции.

Напомним, 17 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области в жилом доме из окна четвертого этажа выпал мальчик, которому был год и месяц, ребенок разбился насмерть.