В Николаеве избили и порезали мастера спорта по пауэрлифтингу

В Николаеве жестоко избили и порезали мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуровенко.

Как сообщает местное издание Novosti-N, что нападавшие нанесли парню 15 ножевых ранений для того, чтобы завладеть его банковской картой.

По словам отца пострадавшего Василия Гуровенко, 22-летний юноша зашел в магазин, чтобы с помощью банковской карточки пополнить мобильный счет своей матери. В этот момент в магазин зашел мужчина, который решил завладеть его карточкой и стал провоцировать конфликт, однако охранник попросил его покинуть помещение.

После того, как спортсмен вышел на улицу, он увидел, что обидчик его поджидает в компании еще одного товарища. Парень направился в сторону дома, но преступники догнали его. Владислав получил удар в лицо от мужчины, устроившего конфликт в магазине, в то время, как его товарищ ударил спортсмена сзади бутылкой по голове и пытался вырвать спортивную сумку.

После того, как Владислав наотрез отказался отдавать сумку, агрессивный мужчина нанес ему 15 ножевых ранений и скрылся. Спортсмен был доставлен в реанимацию, где его оперировали шесть часов. Только в область брюшной полости он получил семь ножевых ранений.

Кроме того, удары пришлись в поясничный отдел, бедро и ягодицу. Так, Гуровенко потерял много крови, и только благодаря небезразличным людям остался жив.

По данным издания, полиция установила личности всех нападавших на спортсмена, но главный подозреваемый скрылся и его сейчас разыскивают. Им оказался Юрий Богомятков, ранее судимый.

Напомним, Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе компания местных подростков избила участника АТО Игоря Кочнева, после инцидента были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять злоумышленников.

фото: novosti-n.org