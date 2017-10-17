Под Марьинкой опорники силовиков попали под вражеский обстрел, погиб боец АТО

С начала суток в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области погиб один украинский военный.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На Приморском направлении около 13 часов противник начал обстрел наших укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки. Украинские воины огнем заставили захватчиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один наш защитник", — говорится в сообщении.

В то же время в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе сохраняется тенденция к обострению обстановки, с начала суток боевики 19 раз нарушили перемирие.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО продолжала сохраняться тенденция к обострению обстановки. Как и несколько предыдущих дней подряд. Наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

Так, с начала суток боевики четырежды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. Украинские военные оперативно и жестко отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.

Кроме того, сегодня дважды под огнем оккупантов оказались укрепления сил АТО возле Зайцево, около 15.00 неподалёку этого же поселка пророссийские наемники выпустили 17 мин калибра 120 миллиметров.

Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии неподалёку от шахты "Бутовка". А возле Каменки применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении сегодня под вражеский огонь попали украинские воины возле Водяного, Широкино и Талаковки.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Практически на каждый вражеский обстрел ВСУ отвечали превосходящим огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Докучаевском боевики ударили из БМП и пулеметов, но получили ответку сил АТО.

Видео: Військове телебачення України.