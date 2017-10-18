Трагедия на Волыни. Трактор наехал на 6-летнюю девочку, ребенок умер

Во вторник утром, 17 октября, в селе Пульмо Шацкого района Волынской области местный житель, управляя трактором, наехал на шестилетнюю девочку, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, водитель задержан.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 8:20 по ул. Независимости.

"48-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-80 допустил наезд на шестилетнего ребенка (погибшая — жительница Шацкого района — Ред.)", — отметили в Нацполиции.

Приехавшие правоохранители предварительно установили, что водитель наехал на девочку, когда та двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.

Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но потом она там умерла. Позже на Одесчине суд арестовал виновника ДТП.

Фото: vl.npu.gov.ua