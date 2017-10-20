Боевики били из гранатометов у Авдеевки и Счастья, силы АТО огнем заставили врага соблюдать тишину

На Донбассе в зоне проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений, при этом боевики и российские оккупанты уменьшили количество обстрелов.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что основная активность врага фиксируется на Донецком направлении: "Вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск вблизи шахты Бутовка. Начиная с 19 часов и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этой же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецком".

На Приморском направлении пророссийские наемники вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово.

На Луганском направлении был зафиксирован лишь один обстрел. Около 20:00 боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии вблизи Счастья.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины. Вооруженные Силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет", — сказано в сообщении.

Ранее боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев написал, что в ночь на 19 октября в районе захваченной Горловки Донецкой области боевики понесли потери — убиты два террориста, а три — ранены.

Видео: Військове телебачення України.