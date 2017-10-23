Огонь на поражение. В штабе АТО рассказали, как силовики заставили наемников соблюдать тишину

На Донбассе в течение сегодняшнего дня, в районе проведения АТО основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась на Приморском направлении, в районе Марьинки ранен украинский военный.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, ночью боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Широкино. А уже днем подступы к этому же поселку попали под гранатометный огонь. Кроме того, факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован недалеко от Водяного.

"Около 17 часов враг из стрелкового оружия обстрелял укрепления сил АТО в районе Марьинки. Украинские воины симметрично ответили и оперативно принудили наемников к тишине. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранение один военнослужащий сил АТО", — говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что сегодня во время всех огневых провокаций со стороны противника украинские бойцы применяли оружие на поражение.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 22 октября — боевики 12 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских воином, ранен один наш защитник.