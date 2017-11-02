Хотел взорвать джип с родителями. В Николаеве раскрыли покушение на депутата горсовета

В Николаеве 16-летнего близкого родственника подозревают в совершении покушения на депутата горсовета Дмитрия Жвавого, в автомобиль которого в августе заложили взрывчатку.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители отметили, что юноше уже вручили подозрение.

В то же время, по данным, novosti-n.org, покушение совершил сын депутата.

"Подросток смастерил и заложил в автомобиль потерпевшего дистанционную взрывчатку, которая должна была сдетонировать во время поступления входящего звонка. Злоумышленник позвонил, когда в авто депутат находился с женой, к счастью, устройство не сработало так, как планировалось", – заявляют в полиции.

Правоохранители отмечают, что не разглашали подробности ранее в связи с публичностью человека, на которого совершили покушение.

Правоохранителями рассматривались несколько версий, среди которых и депутатская, общественная и публичная деятельность пострадавшего. За две недели тщательно проанализировали большое количество записей с камер видеонаблюдения, расположенных в местах возможного передвижения заявителя, провели ряд исследований, обысков и опросов.

Взрывотехникам сразу же стало понятно, что устройство конструировал непрофессионал. Когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело имеет лично-бытовой характер: подозреваемый в совершении указанного преступления — сын депутата.

Злоумышленник раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на это из-за личной обиды. Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по инструкциям в Интернете из самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный злоумышленник протестировал на исправность и пошел "на дело".

Изготовленную ранее взрывчатку подросток поместил в отделение бензобака в Toyota Land Cruiser Prado. В день покушения парень совершил звонок, зная, что в автомобиле депутат может находиться с женой.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему николаевцу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Сегодня будет решен вопрос об избрании юноше меры пресечения.

Напомним, в заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского стреляли 4 октября в центре Одессы, в чиновника попали несколько раз, он был госпитализирован. Позже в городе задержали подозреваемых в совершении покушения.

Фото: mk.npu.gov.ua, novosti-n.org.

Видео: Поліція Миколаївщини.