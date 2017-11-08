В Северодонецке задержаны два диверсанта, планировали теракты

В Северодонецке Луганской области силовики задержали двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить в городе теракты.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что один из злоумышленников местный житель, а второй — из захваченного боевиками Донецка.

Правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания органа власти при наблюдении и проведения им фотосъемки персонала и охраны госучреждения. При задержании в его автомобиле были обнаружены профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы.

Также в ходе обыска изъяты пакет с взрывным устройством с тремя тротиловыми шашками. "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта", — отмечается в материале.

Силовики выяснили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режим охраны админзданий и правоохранительных органов в городе. После этого, по указанию куратора, он выбрал объект для диверсии — территорию возле места дислокации подразделения Вооруженных Сил Украины.

Пособника противника задержали, когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него изъято самодельное взрывное устройство.

Начато производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, задержанным объявили о подозрении, суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ предотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированных "министерством госбезопасности" самопровозглашенной ДНР под кураторством спецслужб России.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України