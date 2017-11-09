Жесткий ответ врагу. В штабе АТО рассказали, как принуждали боевиков к миру

С полуночи в районе проведения АТО российско-оккупационные бандформирования 6 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов дважды били по нашим опорным пунктам возле Луганского.

Из этого же оружия наемники вели огонь в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении под гранатометным обстрелом врага оказались защитники Водяного.

"Почти на каждый обстрел наши бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 8 ноября, террористы 19 раз нарушил "режим тишины", в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — ранены, а еще один — получил боевую травму.