Российский Тайсон: мужчина на свидании откусил подруге уши и нос

В России задержали ранее объявленного в розыск Анатолия Ежкова, который зверски избил и искусал женщину на романтическом свидании.

В конце октября 42-летний Ежков пригласил знакомую на свидание к себе домой где избил ее, искусал ей уши и нос, и попытался задушить, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Полицейские полагают, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что Ежкова после задержания отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.