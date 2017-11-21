В Одессе арестовали грабителя-"сотрудника СБУ"

В Одессе задержали участника преступной группировки, члены которой грабили иностранцев под видом сотрудников СБУ. УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщает, что все участники группировки являются членами патриотической организации города.

"Днем они на различных акциях демонстрировали свою активную гражданскую позицию, а ночью превращались в беспощадных разбойников. На их счету два разбойных нападения. Сегодня полиция задержала очередного фигуранта данного дела. Теперь всем участникам группировки придется ответить за свои действия перед законом", - поделились подробностями в управлении.

Задержанный является водителем банды. Он ждал подельников за рулем автомобиля и непосредственного участия в грабеже не принимал.

В управлении отметили, что группу злоумышленников, маскировавшихся под работников СБУ, задержали в сентябре. Банда использовала макеты автоматического оружия и нападала на иностранцев.

"Происшествие произошло в июле на территории Суворовского района Одессы. В полицию обратился иностранец с заявлением о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой физического насилия завладел его автомобилем. Заявитель сообщил, что, когда он вышел из дома, к нему подошли вооруженные мужчины в форме представителей силовой структуры, силой затащили его в микроавтобус Merсedes Vito и забрали ключи от квартиры, где он проживал", – рассказали в отделе.

Члены группировки угрожали "оружием" и заявляли о проведении обыска. От их действий пострадало несколько обеспеченных иностранцев. Правоохранители объявили задержанному водителю подозрение по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – пособничество в разбойном нападении. Сейчас власти решают вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе во время митинга против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду произошла серьезная драка. В стычке правоохранителей и митингующих пострадало 6 полицейских.