Сход с рельсов, столкновение с тепловозом. На Тернопольщине с дизелем произошли ЧП

В пятницу, 24 ноября, в Тернопольской области в результате неисправности сошел с рельсов пассажирский дизель-поезд, пострадали семь человек, один — попал в больницу с легкими телесными повреждениями.

Инцидент произошел на перегоне Чертков — Белочертков, также состав столкнулся с высланным на помощь тепловозом, пишет "Погляд".

"… вследствие неисправности сошел с рельсов пассажирский дизель-поезд сообщением "Тернополь — Залещики". В результате неисправности указанный поезд начал обратное движение и столкнулся с высланным на помощь тепловозом", — говорится в статье.

Был изменен маршрут следования поезда №357 "Киев — Рахов", он поехал в объезд. На месте происшествия работала аварийная бригада железной дороги. Задержек в движении пассажирских поездов не было.

Напомним, в конце октября в Тернопольской области на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече фургон на встречке протаранил грузовик, погибли два человека, в частности, младенец.