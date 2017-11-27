Нардеп прокомментировал задержание сына, участвовавшего в вооруженном ограблении

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал правонарушение, которое совершил его сын.

Как сообщалось ранее, 14-летний Богдан Попов пытался в столице ограбить продуктовый магазин, расположенный по улице Рокоссовского, 3 (Оболонь). Полиция изъяла у него стартовый пистолет "Retay" калибра 9 мм с семью патронами.

"У меня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, не досмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, моей лучшей команды", — написал политик.

Он отметил, что "все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без всяких исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне".

"Прошу не связывать мое горе с политикой или с чьими-то интригами. Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на некоторое время пропаду из эфиров и побуду с семьей", — заявил депутат.

В свою очередь лидер "радикалов" Олег Ляшко в комментариях пожелал коллеге по фракции "с честью пройти это испытание".