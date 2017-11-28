На Одесчине в воинской части рванула граната, погиб моряк

В понедельник, 27 ноября, в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил украинской армии, никто не пострадал.

По факту гибели бойца назначено служебное расследование и начато уголовное производство, говорится на странице ВМС ВСУ в Facebook.

На месте происшествия работали представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, в конце октября под Мариуполем Донецкой области во время командировки военный-контрактник запорожской воинской части в результате неосторожного обращения с оружием застрелил своего сослуживца.