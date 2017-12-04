На Донбассе оккупанты ударили из танков и минометов, погиб боец АТО

На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря, боевики 38 раз нарушили перемирие, погиб 1 боец ВСУ, еще 4 — ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведено от линии соприкосновения, в том числе с применением танков", — говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении, с наступлением темного времени суток, враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики неоднократно обстреливали наши позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского.

На Донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки — оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения. Ближе к полуночи более часа противник вел огонь из танка.

Из минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — защитников Талаковки и Марьинки.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии,