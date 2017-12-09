Во Львове иностранец на иномарке убил женщину

В пятницу вечером, 8 декабря, во Львове житель города-иностранец на иномарке за пределами пешеходного перехода наехал на женщину, она умерла от полученных травм на месте происшествия.

Причины аварии выясняются, говорится на странице Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"... в 20:15 ч. в г. Львов на перекрестке улиц Городецкая — Авиационная водитель автомобиля KIA Sorento, 1972 года рождения… (гражданин республики Азербайджан), за пешеходным переходом совершил наезд на неустановленного пешехода женского пола…", — отмечается в сообщении.

Напомним, 6 декабря во Львове водитель на BMW наехал на волонтера "Самообороны" — 37-летнего местного жителя Тараса Билыка — и скрылся, мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП.