Во Львове иномарка убила волонтера

В среду, 6 декабря, во Львове водитель на BMW наехал на волонтера "Самообороны" — 37-летнего местного жителя Тараса Билыка — и скрылся, мужчина умер от полученных травм на месте ДТП.

Авария произошла около 13:00 на ул. Шевченко, за рулем иномарки мог быть 27-летний житель Яворивского района Львовщины, пишет "Варта 1" со ссылкой на правоохранителей.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, 1 декабря в центре Хмельницкого пьяный мужчина ударил ножом в живот волонтерку, которая вместе с мужем собирала деньги на нужды АТО, пострадавшая попала в больницу и перенесла операцию.